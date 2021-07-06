【港股市況】恒生指數低開6點　中石油、中海油升逾1%（不斷更新）

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【蘇寧賣股】國資牽頭入股蘇寧易購16.96%、復牌後升一成 阿里巴巴、小米、美的等企業參與
美股隔晚美國獨立日假期休市，港股今早續軟，恒生指數開報28136點，跌6點。恒生科技指數跌0.1%，報7700點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%；騰訊 （00700） 續跌0.4%。
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即市走勢︰
【09：35】復銳醫療 （01696） 升逾兩成，高見19.48元。復銳醫療公布，預期中期純利按年增逾1.9倍。
【09：34】藍月亮 （06993） 跌逾3%，低見9.7元，成交近3.5億元。
【09：33】騰訊 （00700） 跌0.8%，低見549元。外電引述消息人士指，騰訊未能拿出足夠補救措施滿足市場監管總局以放棄專有權的要求，內地反壟斷監管機構正式阻止騰訊合併虎牙及鬥魚的計劃。
【騰訊700】傳內地反壟斷機構阻騰訊合併虎牙鬥魚 私有化搜狗反獲放行
【09：31】東岳 （00189） 股價續抽升15%，破頂高見9.48元，成交8742萬元。
【09：30】港股開市跌幅擴大至百點，恒指跌104點，報28039點。
【09：29】完美醫療 （01830） 升逾4%。完美醫療公布，引入全港首部第7代「ARTAS iXTM」植髮機械人。
【09：28】比亞迪 （01211） 升逾1%，開報235.6元。比亞迪6月份汽車銷量5.1萬輛，按年增51.3%。其中，新能源汽車銷量4.14萬輛，按年升1.9倍。
【09：27】阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.6%。蘇寧易購（深：002024）引入多名戰投，包括江蘇省、南京市國資，聯合阿里巴巴及小米等各方參與。
【蘇寧賣股】江蘇省、南京市國資牽頭入股蘇寧易購16.96% 阿里巴巴、小米、美的等企業參與
【09：25】錦欣生殖 （01951） 母公司傳4.2%至6.8%配售4200萬股，套現最多7.9億元，錦欣生殖今早低開5.3%，開報18.5元，成交7.9億元。
【配股潮】錦欣生殖母公司傳配售4200萬股 套現最多7.9億元
【09：24】廣匯寶信汽車 （01293） 預計上半年股東應佔溢利將錄得不少於300%增長，股價破頂升14.9%，開報1.7元。
【09：23】理文化工 （00746） 發盈喜，預計上半年股東應佔盈利預期按年增長約2.6至2.8倍，股價今早破頂高開一成，開報5.61元。
【盈喜】盈喜股偷步炒 理文化工料上半年多賺2.8倍升9%、廣匯寶信飈15%
【09：21】恒生指數開報28136點，跌6點。恒生科技指數跌0.1%，報7700點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%；騰訊 （00700） 續跌0.4%。（不斷更新）
【09：13】期指開報28074點，跌12點。
【08：51】方正控股 （00418） 開市前公布短暫停牌。
【08：40】恒指黑期升約68點，報28216點；道指期貨升54點，報34731點。
【08：10】小米建議發行美元優先債券
【07：49】朝聚眼科2219逾15萬人認購 超額認購近113倍一手中籤率5.67%（附分配結果）
【07：45】小鵬汽車9868超額認購13.73倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07：30】美股休市，港股ADR亦暫停，夜期收市跌50點，退守28000關，收報28036點，低水108點。
【開市9點半】滴滴App下架釀科網股急瀉 國資牽頭入股蘇寧易購 阿里小米有份
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責任編輯︰梁浩碩