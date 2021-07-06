【恒指夜期+ADR】阿里美股低港1.5%　京東美股低3.6%　北水走資15.7億（不斷更新）

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【美股市況】美債息跌穿1.4厘 道指跌136點 亞馬遜升逾2%破頂 蘋果重上140美元（不斷更新）
內地收緊中概股上市，影響市場情緒，科技股ADR繼續跌，騰訊ADR則硬淨，夜期跌79點，報27867點。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|44.72
|-1.2%
|百度美股
|182.81
|-1.7%
|騰訊ADR
|556.67
|-0.4%
|阿里巴巴美股
|206.32
|-1.5%
|網易美股
|171.11
|-1.6%
|京東美股
|282.61
|-3.6%
中概股形勢：
|騰訊音樂
|13.80
|-8.8%
|愛奇藝
|14.19
|-5.2%
|富途
|141.19
|-12.9%
|達達
|25.67
|-5.3%
|霧芯科技
|8.04
|-4.6%
|知乎
|10.76
|-14.1%
|聯代科技
|10.23
|-7.5%
北水7月開局以來走資未停，今日錄15.7億元淨流出，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 續分別遭淨沽10.1億、2.4億及2.1億元。舜宇 （02382） 及中芯 （00981） 亦有逾3億元淨流出。
北水資金流向：
美股隔晚美國獨立日假期休市，港股今低開6點即跌幅擴大，其後雖一度倒升，惟反彈力度不足，恒生指數半日跌163點，尾市跌幅收窄，收報28072點，跌70點，成交1449億元。恒生科技指數跌0.8%，報7646點。港交所 （00388） 逆市升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近1%；藥明生物 （02269） 挫逾8%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【大行看法】渣打財管梁振輝：港股下半年波動擴大 第三季料26000至30000間橫行
即市走勢︰
【22：24】夜期跌79點
【17：55】恒指夜期跌3點，報27943點，低水130點。
【16：18】朝聚眼科、小鵬汽車暗盤 朝聚眼科一手賺480元
【16：10】恒生指數收報28072點，跌70點，成交1449億元。恒生科技指數跌0.8%，報7646點。港交所 （00388） 逆市升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近1%；藥明生物 （02269） 挫逾8%。
【16：00】恒生指數U盤前跌79點，報28064點。
【15：29】港股尾市跌約45點，報28098點；科指跌0.9%，報7643點。
【15：20】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；小米 （01810） 跌0.2%。
【15：13】利郎 （01234） 今早曾破頂高見6.75元，其後轉跌6%，一度低見5.56元。
【15：03】上證跌0.1%；深證跌近0.4%；創業板指跌1.8%。
【15：02】卡姆丹克 （00712） 升18%，高見0.6元。
【14：44】中芯國際 （00981） 跌逾3%，低見21.75元。
【14：39】比亞迪 （01211） 午後曾跌逾5%，低見219元，最新跌逾3%，報224.2元。
【14：33】港視 （01137） 逆市升半成，高見10.3元。
【14：25】大市最新跌約135點，報28008點；科指跌1.6%，報7592點。
【14：25】8新股趕半年結啟動招股、醫脈通孖展大熱超購196倍 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）
【14：25】康聖環球基因9960招股火熱 孖展383億元、超購172倍
【13：29】手寶孖寶向下，舜宇 （02382） 跌逾4%；低見231.2元；瑞聲 （02018） 跌逾3%，低見55.2元。
【13：27】恒指午後續於28000點間口爭持，恒指跌146點，報27997點；科指跌0.5%，報8508點。
【13：26】康健 （03886） 回吐近8%，低見0.56元，成交2182萬元。
【13：20】美團 （03690） 最新轉升0.5%，報288.6元；騰訊 （00700） 升近1%。另外，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；小米 （01810） 跌近1%。
【13：18】港交所 （00388） 最快2022年第四季新股定價至上市「T＋2」，股價午後升幅擴大至逾2%，高見466.6元。
【13：16】大市跌幅收窄至約65點，報28078點。
【13：15】藥明生物 （02269） 午後跌幅略為收窄至近9%，報125.7元，今早曾低見116.5元。
【13：00】港股午後初段跌約135點，報28008點。科指跌1.3%，報7611點。
【12：34】利郎上半年LILANZ產品按年升25%至30% 股價逆市破頂
【12：21】港交所推出FINI 最快2022年第四季新股定價至上市「T＋2」
【12：00】恒生指數半日跌163點，報27980點，略穿28000點。成交765億元。恒生科技指數跌1.4%，報7607點。藥明生物 （02269） 挫逾12%，個股拉低大市129點；騰訊 （00700） 逆市靠穩升近0.5%；港交所 （00388） 升逾1%。內險股向上，太保 （02601） 升逾4%。
【11：50】港股中午收市前跌約165點，報27977點。科指跌1.4%，報7605點。
【11：50】醫藥股重創 藥明生物挫15%、復星醫藥跌12%
【11：44】京東物流 （02618） 股價跌近7%，低見36.75元創上市新低，跌穿招股價。
【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.5%；深證跌0.8%；創業板指跌2.3%。
【11：30】COOL LINK （08491） 續升近四成，高見0.11元。
【11：21】和黃醫藥 （00013） 跌幅擴大至逾8%，低見54.2元。
【11：20】比亞迪 （01211） 轉跌逾2%，低見225元。
【11：19】內險股造好，太保 （02601） 升逾3%，高見24.7元；平保 （02318） 、財險 （02328） 升逾1%；國壽 （02628） 升0.7%。
【11：17】中移動 （00941） 逆市靠穩升0.2%，中移動全資附屬公司「芯昇科技」於7月起獨立營運。
【芯片大戰】中移動成立芯片公司芯昇科技 部署物聯網芯片、科創板上市
【11：12】朝聚眼科2219追揸沽攻略 券商：最多升一成
【11：08】小鵬汽車9868定價165元 較美股水位縮窄至約3%（不斷更新）
【11：06】康希諾生物 （06185） 跌逾7%；復星醫藥 （02196） 跌逾12%；國藥 （01099） 跌逾3%。
【11：02】港股最新跌約215點。
【11：01】藥明生物 （02269） 跌逾14%，低見118元，個股推低大市約140點。
【10：55】醫藥股下挫，其中藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾12%，低見120.4元。消息面上，7月2日，國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）發布「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》意見的通知」。
【10：51】金融股續逆市向好，其中滙豐 （00005） 升逾1%，高見45.75元；友邦 （01299） 升0.5%，高見97.65元。
【10：47】阿里健康 （00241） 跌6%，破底低見15.2元，成交4.3億元。
【10：38】恒指最新再次跌穿28000點，跌155點，報27988點。
【10：36】藥明生物 （02269） 跌逾9%，低見124.5元，個股拉低大市近95點。
【10：36】環康 （08169） 乾升四成，曾破頂高見0.191元，僅3宗成交，涉6870元。
【10：31】大市再度跌百點，略高於28000點水平，報28043點；科指跌0.7%，報7659點。
【10：28】內銀逆市靠穩，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升0.2%；農行 （01288） 升0.4%。另外，內險股國壽 （02628） 升0.4%；平保 （02318） 升0.6%；財險 （02328） 升1.7%；太保 （02601） 升0.4%。
【10：25】科技股跌勢喘穩 騰訊倒升、快手創新低後反彈
【10：17】海底撈 （06862） 升逾半成，高見43.3元。
【10：15】森松 （02155） 股價再升一成，破頂高見13.92元。
【10：14】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾8%，低見125.8元。
【10：11】港股一度倒升，大市最新跌15點。
【10：10】東岳 （00189） 升一成，破頂高見9.48元。
【10：08】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見562元。
【10：06】大市跌幅收窄，最新僅跌32點，重上28000點水平，報28110點；科指跌0.3%，報7689點。
【10：02】騰訊 （00700） 先跌後回升，最新逆市升0.6%，報557.5元。
【10：02】和黃醫藥 （00013） 續回吐，股價今早跌逾4%，低見56元。
【09：51】藥明生物 （02269） 跌6%，低見128.6元。
【09：48】中遠海控 （01919） 升逾8%，破頂高見16.44元，成交3.1億元。
【09：47】滙盈 （00821） 續升兩成，高見0.43元。
【09：46】上海電氣 （02727） 跌近1%，破底底見1.97元。上海電氣公布，中國證監會因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對公司立案調查。
【09：43】維他奶 （00345） 再跌逾2%，低見25.3元，市傳香港區人力資源總監已離職。
【09：41】錦欣生殖 （01951） 跌幅擴大至8%，低見17.92元。
【09：40】大市跌幅擴大至200點，報27944點，科指跌1.1%，報7627點。
【09：39】阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 再跌逾2%；小米 （01810） 則逆市升0.4%。
【09：37】國泰 （00293） 逆市升1%，高見6.7元。國泰航空公布會以「國泰（Cathay）」品牌，整合現有國泰航空、馬可孛羅會與「亞洲萬里通Asia miles」的產品及服務。
【國泰新品牌】國泰航空以「國泰」品牌 整合馬可孛羅會及Asia miles儲分（附常見問題解答）
【09：36】大市跌穿28000點，恒指最新報27997點，跌145點。
【09：35】復銳醫療 （01696） 升逾兩成，高見19.48元。復銳醫療公布，預期中期純利按年增逾1.9倍。
【09：34】藍月亮 （06993） 跌逾3%，低見9.7元，成交近3.5億元。
【09：33】騰訊 （00700） 跌0.8%，低見549元。外電引述消息人士指，騰訊未能拿出足夠補救措施滿足市場監管總局以放棄專有權的要求，內地反壟斷監管機構正式阻止騰訊合併虎牙及鬥魚的計劃。
【騰訊700】傳內地反壟斷機構阻騰訊合併虎牙鬥魚 私有化搜狗反獲放行
【09：31】東岳 （00189） 股價續抽升15%，破頂高見9.48元，成交8742萬元。
【09：30】港股開市跌幅擴大至百點，恒指跌104點，報28039點。
【09：29】完美醫療 （01830） 升逾4%。完美醫療公布，引入全港首部第7代「ARTAS iXTM」植髮機械人。
【09：28】比亞迪 （01211） 升逾1%，開報235.6元。比亞迪6月份汽車銷量5.1萬輛，按年增51.3%。其中，新能源汽車銷量4.14萬輛，按年升1.9倍。
【09：27】阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.6%。蘇寧易購（深：002024）引入多名戰投，包括江蘇省、南京市國資，聯合阿里巴巴及小米等各方參與。
【蘇寧賣股】江蘇省、南京市國資牽頭入股蘇寧易購16.96% 阿里巴巴、小米、美的等企業參與
【09：25】錦欣生殖 （01951） 母公司傳4.2%至6.8%配售4200萬股，套現最多7.9億元，錦欣生殖今早低開5.3%，開報18.5元，成交7.9億元。
【配股潮】錦欣生殖母公司傳配售4200萬股 套現最多7.9億元
【09：24】廣匯寶信汽車 （01293） 預計上半年股東應佔溢利將錄得不少於300%增長，股價破頂升14.9%，開報1.7元。
【09：23】理文化工 （00746） 發盈喜，預計上半年股東應佔盈利預期按年增長約2.6至2.8倍，股價今早破頂高開一成，開報5.61元。
【盈喜】盈喜股偷步炒 理文化工料上半年多賺2.8倍升9%、廣匯寶信飈15%
【09：21】恒生指數開報28136點，跌6點。恒生科技指數跌0.1%，報7700點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%；騰訊 （00700） 續跌0.4%。（不斷更新）
【09：13】期指開報28074點，跌12點。
【08：51】方正控股 （00418） 開市前公布短暫停牌。
【08：40】恒指黑期升約68點，報28216點；道指期貨升54點，報34731點。
【08：10】小米建議發行美元優先債券
【07：49】朝聚眼科2219逾15萬人認購 超額認購近113倍一手中籤率5.67%（附分配結果）
【07：45】小鵬汽車9868超額認購13.73倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07：30】美股休市，港股ADR亦暫停，夜期收市跌50點，退守28000關，收報28036點，低水108點。
【開市9點半】滴滴App下架釀科網股急瀉 國資牽頭入股蘇寧易購 阿里小米有份
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責任編輯︰梁浩碩