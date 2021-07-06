【下半年部署】國信證券預期 恒指下半年上試32000點以上 最新模擬組合推薦10隻港股

國信證券發表港股下半年投資策略報告，看好港股下半年將加速上行，並且同時調整恒指31000至32000點的目標區間，意味恒指有機會挑戰本輪新高。該行認為，受半年業績及其他基本面因素推動的板塊，包括紡織服裝、醫藥、金屬和能源。其次，股價出現明顯下跌的科技股和個別大型金融股，也會出現明顯的估值修復。

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該行又估計，臨近年底市場或再掀起收水憂慮，對資金面構成不確定性的同時風險胃納無法持續上升，建議繼續留意價格持續上升的資源股，低估值的銀行股，復甦預期較滯後的博彩股，以及受經濟周期影响較小的本地股和電訊股。生物科技，醫療器械和紡織服裝，預期本季仍有不錯表現。

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