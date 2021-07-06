【樓市現象】樓市有幾勁? 上半年整體物業成交金額達4744億元 按年升約76% 創24年新高

疫情持續回穩，今年上半年樓市暢旺，價量也同樣升溫。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄50,336宗，比起去年上半年32,749宗上升約53.7%，創8年半新高。

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其中整體物業成交金額數據更為驚人，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出上半年涉及金額達4,744億元，比起去年上半年約2,690億元更大幅上升約76.4%，並創自97年上半年後的24年新高。

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上半年整體物業註冊量及金額表現突出，二手住宅成重要動力。據資料顯示，今年上半年二手住宅註冊量共錄33,048宗，較去年上半年22,099宗升約49.5%；涉及金額達2,829億元，較去年上半年更升約64.4%。

一手私樓的成交也有明顯升幅，綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，今年上半年一手私樓註冊量共錄8,215宗，比起去年上半年6,458宗升約27.2%；涉及金額錄約1,137億元，按年更升約60.9%。

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記者：陳詠妍