【開市9點半】滴滴App下架釀科網股急瀉　國資牽頭入股蘇寧易購　阿里小米有份

（1）新一輪監管風暴殺到，滴滴出行（美：DIDI）App被勒令下架，科網股齊急瀉。有分析認為，滴滴相關審查或有後續，而App下架屬新的執法手段，未來或波及其他互聯網企業，相信科網股會維持弱勢。隔晚美股假期休市一日，滴滴股價仍未反映，中概股走勢亦未能參考，沒有「明燈」下，一眾本港科技股今日繼續靠自己，夜期收市跌50點，退守28000關。

滴滴出行下架釀科網股小股災、美團跌逾半成、快手見上市新低

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即睇開市9點半重點：

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（2）面對內地反壟斷法，騰訊 （00700） 對兩大遊戲直播平台虎牙（美︰HUYA）及鬥魚（美︰DOYU）合併計劃暫緩。值得注意的是，被視為「聰明錢」的北水昨再沽騰訊逾74億元。

【騰訊700】傳內地反壟斷機構阻騰訊合併虎牙鬥魚 私有化搜狗反獲放行

（3）江蘇省、南京市國資牽頭入股蘇寧易購16.96% 阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 都有份。

【蘇寧賣股】江蘇省、南京市國資牽頭入股蘇寧易購16.96% 阿里巴巴、小米、美的等企業參與

（4）多間美國科技企業，私下向香港政府警告，如修訂私隱條例，可能會停止在香港提供服務。

Google、Facebook等美國科企據報去信港府 警告「起底」刑事化或撤出香港

（5）多隻新股同期招股，邊隻會跑出？

【新股IPO】8新股趕半年結啟動招股、醫脈通騰盛博藥孖展大熱 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

（6）多間企業公布營運數據，比亞迪 （01211） 6月新能源汽車銷量大升192%。

【一文業績】一文看清企業業績 比亞迪6月汽車銷量增5成

（7）錦欣生殖 （01951） 母公司傳配售4200萬股，配售價介乎18.22至18.72港元。

【配股潮】錦欣生殖母公司傳配售4200萬股 套現最多7.9億元

（8）維他奶 （00345） 香港區人力資源總監傳已離職，關注今早股價會否有起色。

【維他奶】維他奶破底全日挫11% 香港區人力資源總監傳離職、網上有人聲稱要放置炸彈

（9）華為鴻蒙系統概念股中軟國際 （00354） 愈升愈有，高盛點睇？

【大行報告】中軟國際收升逾13%、獲高盛大升目標價 受惠華為鴻蒙系統

記者：區嘉俊