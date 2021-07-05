【阿里巴巴9988】富瑞中金看好 阿里上季收入按年增逾3成 分予買入和跑贏行業評級

阿里巴巴(09988)業務在反壟斷監管風潮下，仍獲大行信心。富瑞發表報告指，阿里的技術優勢使其能夠在未來幾年利用國內和全球化機會的長期趨勢，為商家提供最佳的用戶體驗和價值，新業務的投資將為長期的主要驅動力。該行維持其「買入」評級，目標價328港元。

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富瑞指，看到阿里巴巴在國內消費、全球化和雲方面的關鍵戰略保持不變，擁抱未來巨大的潛在市場。對於2022財年，阿里將通過對技術和創新、商家支持和用戶體驗以及營銷和供應鏈的投資，在中國實現10億年活躍客戶。

富瑞預期，截至6月止季度，阿里總收入按年升32％至2,030億元（人民幣．下同），當中客戶管理收入按年升15.4％至822億元，總成交金額按年升15％。該行預計，全年本地服務收入將達到約90億元；菜鳥收入將達到117億元；數字娛樂收入增長12％至78億元；雲計算收入增長33％至165億元。

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另一間大行中金，也維持阿里跑贏大市評級，目標價275港元。該行預計，阿里上季收入將按年增加35%至2,071億元。非通用會計準則利潤則維持於350億元。中金又指，阿里持續於多項業務進行投資，或導致本年度盈利受壓。惟長期而言，有助為集團實現戰略轉型並創造價值。

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