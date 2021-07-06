【蘇寧賣股】國資牽頭入股蘇寧易購16.96%、復牌後升一成　阿里巴巴、小米、美的等企業參與

蘇寧易購（深：002024）引入多名戰投，包括江蘇省、南京市國資，聯合阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 等各方參與。據協議，旗下淘寶中國持有蘇寧易購19.99%股權的阿里巴巴，無法對認購股份的創新基金的決策構成重大影響，因此，公司不存在實際支配公司表決權超過30%的股東。

蘇寧易購（深：002024）復牌後一度升逾一成，現報6.1元，升9.1%；阿里巴巴現跌0.7%，報204.6元；小米微跌0.2%，現報25.9元。

蘇寧公告，張近東及其一致行動人蘇寧控股集團、股東蘇寧電器集團，擬將上市公司16.96%的股份轉讓給江蘇新新零售創新基金二期 ，每股轉讓價為5.59元人民幣。阿里巴巴及海爾、美的（深：000333）、TCL科技（深：000100）、小米等產業投資人將發揮協同效應，在用戶、技術、服務、供應鏈、倉儲物流等領域與蘇寧持續深化合作。

有分析認為，此次引戰之後，蘇寧易購未來發展進一步明朗化，短期為上市公司實現增信增效，恢復流動性，長期來看，蘇寧易購的盈利能力將得到不斷提升。

蘇寧易購引入國資主導的基金戰投，不僅是新零售發展基金的進一步落地，也是蘇寧易購即將迎來破局發展的開端，有利於公司進一步聚焦零售業務，夯實智慧零售核心能力建設，提高公司資產及業務的運營效率和盈利能力，推動公司長期戰略的實施和落地。

深圳國際將與蘇寧探索物流合作

深圳國資委旗下深圳國際 （00152） 早前公告，終止蘇寧易購（深：002024）的潛在收購。公司認為，終止進行潛在收購將不會對現有業務或財務狀況等構成任何重大影響。集團將與蘇寧易購繼續探索在物流業務領域合作的機會。

集團指，與出讓方就框架協議項下的潛在收購進行磋商及討論後，未能就商務合作條件達成最終協議，經綜合考慮各方面因素，並通過審慎分析論證後，決定終止進行潛在收購事項。

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編輯：區嘉俊