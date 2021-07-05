【一文業績】一文看清企業業績　比亞迪6月汽車銷量增5成

部分公司陸續公布業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為7月5日（周一）公布的企業營運數據/業績：

比亞迪6月汽車銷量增5成

比亞迪 （01211） 公布，6月份汽車銷量5.1萬輛，按年增長51.27%。其中，新能源汽車銷量4.14萬輛，按年升1.92倍；燃油汽車銷量9649輛，下跌50.7%。

今年上半年，汽車銷量24.67萬輛，按年增長55.51%；其中，新能源汽車銷量15.46萬輛，按年增長1.55倍；燃油汽車銷量9.21萬輛，按年下跌5.96%。

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碧桂園6月銷售額跌13%

碧桂園 （02007） 公布，6月份合同銷售金額按年下跌12.5%至約533.3億元（人民幣，下同）。期內，合同銷售建築面積約630萬平方米，按年減少13.58%。

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禹洲上半年銷售升23%

禹洲 （01628） 公布，今年上半年累計銷售金額按年增長23%至527.1億元（人民幣，下同），累計銷售面積升9%至284.5萬平方米；平均銷售價格為每平方米1.85萬元。

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雅居樂上半年預售升36.7%

雅居樂 （03383） 公布，今年上半年預售金額按年增長36.7%至753.3億元（人民幣，下同）；對應建築面積484.8萬平方米，上升19.73%；平均價為每平方米1.55萬元。

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萬科上半年合同銷售增11%

萬科企業 （02202） 公布，今年首6個月合同銷售金額3544.3億元按年增11%，累計實現合同銷售面積2191.7萬平方米。

單計6月份，公司實現合同銷售面積396.0萬平方米，合同銷售金額676.3億元人民幣。

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首創置業上半年簽約額增19.5%

首創置業 （02868） 今年上半年營運數據，累計實現簽約面積約174.3萬平方米；累計簽約金額按年增長19.5%至約402.7億元（人民幣，下同）；簽約均價2.3萬元/平方米。

單計6月份，公司實現簽約面積約32萬平方米；簽約金額約96.8億元。

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銀城上半年合約銷售升1.7倍

銀城國際 （01902） 公布今年上半年總合約銷售額約37.9億元（人民幣，下同），合約建築面積約17.14萬平方米及平均合約售 價約為每平方米22,145元。

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世茂上半年銷售額增38%

世茂集團 （00813） 公布，今年上半年累計合約銷售總額按年增長38.3%至約1527.9億元（人民幣，下同）。累計合約銷售總面積按年上升36.71%至861萬平方米。上半年平均銷售價格每平方米17746元。

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融創中國上半年銷售額按年增64%

融創中國 （01918） 公布今年上半年，累計合同銷售金額按年增長64%至約3207.6億元（人民幣，下同），累計合同銷售面積約2194.5萬平方米。合同銷售均價約每平方米14620元。

單計6月份，實現合同銷售金額按年增45%至約789.4億元。

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復銳醫療 （01696） 預料，截至今年6月底止，溢利按年增加逾1.9倍；去年同期股東應佔盈利550.4萬美元，其收益按年增逾73%。

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訓修實業 （01962） 發盈喜，截至今年6月底止，利潤約2800萬元，去年同期為650萬元，收入預期按年增46%，主要認為全球COVID-19疫情經已受控。

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盈喜股偷步炒上，理文化工 （00746） 周一收市後發盈喜，預計今年上半年股東應佔盈利預期按年增長約2.6至2.8倍，主要由於集團產品銷售量和價格上升，以及邊際利潤上升。

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現代牧業 （01117） 發盈喜。現代牧業公布，截至6月30日止，預期中期將錄得溢利不低於4.6億元人民幣，按年增長不低於100%。若剔除前滙報期間錄得的一次性出售收益後，預計溢利按年增長約200%。

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編輯：謝卓榮