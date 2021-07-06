WSJ：Google、Facebook等聯署信憂「起底」刑事化、或撤出香港　林鄭：樂於解釋條文

▲ WSJ：Facebook、Google等美國科企據報去信港府，警告「起底」刑事化或撤出香港。

《華爾街日報》報道，Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）及Google母公司Alphabet（美：GOOG）等美國科技企業，經亞洲互聯網聯盟聯署去信港府，提出若當局修訂私隱條例，令科網公司要承擔共享個人訊息的法律責任，可能會停止在香港提供服務。港府早前公布，計劃修訂私隱條例將「起底」刑事化，違者最高罰款100萬元及監禁5年。

《華爾街日報》指，總部在新加坡的亞洲互聯網聯盟發信稱，關注修訂私隱條例帶來的影響，指修訂或會令其員工面臨刑事調查或起訴。信中說，要避免制裁波及科技公司，唯一方法是不再在香港提供服務。

美商會會長指國安法界線模糊增添外企疑慮【下一頁】

行政長官林鄭月娥出席行政會議前稱，施政團隊樂於向相關公司解釋條文，港府也會在立法會詳解條文，聲言香港不少人受「起底」創傷，社會有廣泛支持處理問題。

林鄭：香港仍有國家安全風險

林鄭月娥指，港區國安法實行一年後，香港仍有國家安全風險，並聲言社交媒體欠缺監督，假消息長期散播，令部分人變動極端。

個人資料私隱專員公署發言人也回應指，已收到信件，並指新修例對打擊「起底」是必須的，並指修訂不會影響言論自由，修訂將清楚訂明違法行為的界線，政府強烈反駁有關修訂可能以任何方式影響外國在港投資的說法。

Facebook、Twitter 以及 Google 拒絕評論該封信件。這幾間科技公司未透露在香港的員工數目，但估計至少聘用了100名在港員工。

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編輯：區嘉俊