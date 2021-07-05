國泰航空推出全新旅遊生活品牌 新會員計劃明年上半年面世

國泰航空（00293）宣布，正式推出全新的尊尚旅遊生活品牌「國泰」，「國泰」將於未來數個月推出一系列有關消費、餐飲、購物、酒店和健康養生的新猷。「國泰」將國泰航空、馬可孛羅會及「亞洲萬里通」匯聚為一，精簡優化顧客與其互動的渠道，包括獲取會籍積分及使用里數的途徑。另外，全新的國泰聯營信用卡快將在香港率先面世，而煥然一新的會員計劃將於2022年上半年推出。國泰今日收報6.6元，上升0.8%。

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集團強調，國泰航空依然是航空公司的環球品牌。現階段「國泰」只會在香港推出，而國泰航空則續為其在全球其他市場運作的品牌名稱。長遠而言，公司冀將「國泰」尊尚旅遊生活品牌擴展至其他市場。

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上月中，市場已傳出國泰擬擴非航空業務，鼓勵客戶購買「國泰」生態系統內商品服務，包括機票和其他服務產品。

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