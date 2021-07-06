【滴滴出行】滴滴出行始創人程維38歲擁百億　柳青棄高盛3100萬年薪加盟成經典

▲ 【滴滴出行】滴滴始創人程維 10萬元夾份創業38歲擁百億 柳青棄高盛3100萬年薪加盟成經典

滴滴出行（美：DIDI）上市3天，便深陷網絡安全審查的風波之中，不過，滴滴出行的始創人程維亦身經百戰。程維於2012年以出資10萬元人民幣夾份創業，滴滴出行上市後，年僅38歲的程維，身家已暴增至12億美元（約94.5億港元）。2005年，程維22歲進入阿里巴巴旗下的B2B公司，從事銷售職位，領1500元月薪，程維曾說，我非常感謝阿里巴巴，他們並沒有把我趕走，還說「像你這樣的年輕人就是我們想要的」。

建立滴滴是為了減輕大家打車時的痛苦

2012年，程維離開阿里巴巴，創建滴滴，與阿里巴巴的幾位前同事，就在100平方米的貨倉辦公室內創業。程維憶述，2012年北京的那個冬夜，下著鵝毛大雪，我的外套根本擋不住寒風。我和好多人一起站在長長的隊伍裏等出租車，渾身凍透，瑟瑟發抖，大家都越來越焦慮。我一直沒有駕照，這種經歷對我和很多北京人都是司空見慣的。不過，對我來說，那天晚上很特殊，我其實沒那麼沮喪，因為我已經有了一個計劃。那一年，我們的滴滴出行APP上線了，目標很簡單——就是為了減輕大家打車時的痛苦。到2012年底，每天有10 萬乘客在我們的幫助下叫到出租車，不需要挨凍就能輕鬆踏上回家的旅程，包括我自己在內。

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但滴滴上線後，經營困難重重，軟件BUG頻​​出，叫10次車能成功六、七次就不錯了，把軟件搞定以後，說服司機們使用軟件又成了一大難題。

2014年，滴滴與快的爆發全國補貼大戰，2015年，滴滴打車與快的打車合併，成為滴滴出行。2016年，滴滴出行併購Uber中國。程維說，戰鬥是沒有停頓的。我們一直在激烈地競爭，PK搖搖，PK快的，然後合併，合併以後，立馬PK Uber，沒有停頓，天天在坐過山車。我們是在血海狼窩裡出生的，生下來就必須浴血奮戰，從第一天起就面臨最激烈的競爭，沒有哪個行業比滴滴身處的行業更要求速度。

有機會改變世界是年輕人最幸運的事

程維在過往的訪問曾表示，創業者必須要走一條向上的路。向上的路就意味着你要不斷做沒做過的事情，面對沒有面對過的挑戰，所以面對挑戰是常態。同時，這也是幸運，有機會改變世界是年輕人最幸運的事。我相信我們做的正確的事，努力到無能為力，上天一定會給你開一扇窗子。

柳青是滴滴另一靈魂人物

另外，滴滴的另一個靈魂人物，是柳傳志女兒柳青，2002年哈佛大學畢業，進入投資銀行高盛工作，2012年，已是高盛（亞洲）亞太區董事總經理。

2014年，程維將滴滴一半的收入都她，希望柳青加盟。程維曾說，首先，你要敢想。看到柳青，我也緊張，不論是能力還是人品，柳青都好的讓人緊張。怎麼去跟她談，我也特別緊張。柳青原來的工資是400萬美元（約3100萬港元），我跟她說，滴滴工資的一半都是你的，剩下的才是我們的。

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據內地傳媒報道，程維和柳青傾了一個星期，程維說出去走一趟，去拉薩。他希望去到陌生環境，像一個團隊一樣面對困難，找到那種把性命交託彼此的感覺。他們一共8個高管，一起飛到了西寧，租了兩輛車，計劃3天開到拉薩。

第一天，他們開了1700公里，才好不容找到了一個賓館。兩個司機都發燒了，他們跟程維說：其實我早不行了，我一路上都是方向盤頂著胸口開過來的。在那個賓館裏，8個人吸了3000塊的氧氣。

等開到了喜馬拉雅山底下，程維哭了，說這就是創業路，團隊就需要信任，他敢把命交給司機，就敢信任他們。一天夜裏，程維跟柳青談及自己的創業歷程，表示理解柳青對高盛的不捨，拿出手機放了一首《夜空中最亮的星》。

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那天柳青哭了，她決定辭職，連夜給親友們寫了一個很長的短訊說：決定了，上路了。回到北京，柳青正式加入滴滴，成為滴滴的二號人物。

投資人朱嘯虎說，當年，馬雲有蔡崇信，馬化騰有劉熾平，俞敏洪有徐小平王強，所以當程維找到柳青後，我就知道，這肯定是要打造一個數百億美金的公司，否則對不起他們的代價。

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記者：譚志偉

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