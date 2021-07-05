【騰訊700】騰訊合併虎牙鬥魚計劃 傳未獲監管當局開綠燈

外電騰訊(00700)引述消息報道，內地反壟斷機構將正式阻止騰訊（00700）合併中國兩大遊戲直播平台虎牙(美：HUYA)和鬥魚(美：DOYU)的計劃。騰訊今日收報554元，跌3.5%。

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報道指，兩名消息人士透露，騰訊未能提出足夠的補救措施，以滿足國家市場監督管理總局（SAMR）有關放棄獨家權利的要求。另一名人士指，SAMR告訴騰訊，無法在首次提交申請後的180天內完成對合併案的審查後，騰訊近日撤回合併案的審查申請，並重新提交。

至於騰訊將內地搜查平台搜狗私有化的計劃，消息指有關交易將在本月獲SAMR批准。

騰訊去年宣布讓虎牙和鬥魚合併，以整合在兩家公司的持股。內地遊戲直播市場規模超過30億美元，即約234億元。據估計，虎牙和鬥魚在電競直播市場的佔有率共達80%。

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