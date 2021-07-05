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【遊戲熱話】Switch遊戲主機全球銷量達8743萬部　遊戲總出貨量逾5億套

科技 20:30 2021/07/05

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Switch系列主機全球總銷量達8743萬部，並超越索尼（Sony）PlayStation 3記錄。

任天堂Switch遊戲主機雖然推出僅4年多，但一直備受全球玩家歡迎，近年全球銷量更不斷攀升。最近有調查數據顯示，Switch系列主機全球總銷量已達到8743萬部，並超越索尼（Sony）PlayStation 3的銷量記錄。 

＜＜【機迷熱話】Sony PlayStation夏季發布會　傳數週內舉行

＜＜【機迷熱話】E3登場？任天堂Switch Pro售價、發布日期曝光　售價大幅提高千元

Switch遊戲主機於2017年3月首度推出。據VGChartz數據指出，截至2021年6月19日為止，Switch在一周內售出375,106部主機，全球總銷量已達到8743萬部，該統計包括Switch及Switch Lite主機的銷量。相比之下，PlayStation 3目前全球銷量為8740萬部，Switch已成功打破其銷量記錄。

數據顯示，Switch在美國銷量為2973萬部，歐洲售出2272萬部，日本則售出2034萬部。另外，Switch遊戲的總出貨量為5.8億套。現時Switch已成為歷史銷量排名第7的遊戲主機。其中排名首位的Sony PlayStation2主機，銷量超過1.57億部，排名第二位的為任天堂DS掌上遊戲機。

責任編輯：李寶如

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