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特朗普幕僚再推新社交平台 曾遭黑客短暫攻克

環球社會熱點 09:05 2021/07/06

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美國前總統特朗普被多個社交媒體平台相繼封殺，雖然特朗普於5月初曾推出新社交平台，但不久亦自行決定關閉該網站。特朗普幕僚未有氣餒，其前高級顧問米勒最近亦開發新社交平台GETTR，已吸引逾50萬人註冊，但GETTR推出不足一日已遭黑客攻擊入侵。

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特朗普（Donald Trump）被多個社交平台封殺，為擴展與民眾互動機會，特朗普幕僚積極推出專為他而設的社交平台。特朗普前高級顧問米勒（Jason Miller）於周日（4日）推出社交應用程式GETTR，類似Twitter形式的互動平台，用戶可以上傳帖文及觀看熱門話題。

然而，GETTR推出不足一日便遭黑客入侵，並更改個別用戶的個人資料，包括包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及米勒本人。但米勒回應查問時強調，問題於幾分鐘內被發現及解決。米勒於本周初曾透露，特朗普尚未使用GETTR，因為他正考慮其他可能性，而且更未為該應用程式提供資金。

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米勒標榜GETTR是「適合全球民眾使用、無偏見的社交媒體平台」，並指GETTR甫推出不久，已吸引逾50萬人註冊。米勒聲稱，GETTR在Apple App Store下載量一度排名第9、正式推出前在Google Play 的下載量第二高的免費應用程式。

責任編輯：郭麗明

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