【5000元消費券】SHOPLINE夥AlipayHK開線下快閃店　助中小企把握消費券商機

▲ 有電商平台與支付工具商合作，推出為期1個月的快閃店及相關推廣活動。

電子消費券昨日（4日）開始接受申請，截至今早8時已有接近238萬人完成電子登記。首批消費券發放日期在暑假旺季，有電商平台與支付工具商合作，推出為期1個月的快閃店及相關推廣活動，助商家把握消費劵的「黃金檔期」。

SHOPLINE香港區總經理韋百濤指，平台會為新商戶推出高達1萬元的「迎新限時獎賞」活動，協助新商戶升級轉型，透過線上和線下多渠道銷售，吸引更多顧客。

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此外，商戶於7月起在SHOPLINE Payments開通AlipayHK收款選項，可以獲得不同優惠，包括開通獎賞及高達過千元的手續費回贈，以鼓勵更多網店商戶選用AlipayHK。

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支付寶港澳台總經理李詠詩表示，是次與 SHOPLINE 合作舉辦線下快閃店，以推廣為主，希望透過平台的商戶網絡，為消費者提供更多消費選擇，以及為各大小網店把握消費券商機。

李又指，市民登記以AlipayHK領取5,000元電子消費券，可以從逾百間合作商戶推出，總值近17億元的大禮包中，選擇合共價值可達1萬元的優惠券。

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消費券何時見效？ FILA：首周消費力最強

市民最快可於8月取得消費券，商家亦有不同方法應對。FILA 香港、澳門及新加坡地區總經理廖寶賢表示，由於品牌在澳門設有分店，所以在處理消費券方面已有經驗，例如會推出一些消費套餐，讓顧客更划算使用消費券。

他指，消費券推出後難以預計生意額，因為其覆蓋層面甚廣，各行業都可以使用。因此他亦難以估計，有多少消費券的金額會流向零售業，「但正面影響一定有，始終大家多了一筆錢去用」。

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他續指，以過往澳門派發消費券的經驗來看，消費者收到款項後的首個星期，會是消費力最強的時期。

記者：廖淑瑩