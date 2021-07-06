【新冠疫苗】黑心商人疑用鹽水充數 印度數千人恐打錯針

印度第2波新冠疫情嚴峻程度震驚全球，情況稍為放緩後，當局加緊為民眾接種新冠疫苗，防範下一波可能出現的疫情。有媒體報道，印度懷疑有新冠疫苗接種點，以生理鹽水代替疫苗為民眾接種。據悉，已有過千名印度民眾接種，警方已就事件拘捕14人。

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《紐約時報》報道，印度金融中心孟買（Mumbai）有十幾間私人疫苗接種點，在過去2個月涉嫌為民眾接種生理鹽水，而非聲稱的新冠疫苗。當局指，犯罪組織包括醫療人員在內，在每次接種時收取10至17美元（約78至133港元）費用。當局在搜查行動中，拘捕14人，並從疑犯處沒收超過2萬美元（約15.6萬港元）。孟買警官塔庫爾（Vishal Thakur）表示，被捕人士已被起訴欺詐、偽造及串謀犯罪。

報道指，有逾2,600人到涉事地點接種疫苗。部分人士其後發現，在政府追蹤疫苗接種網站未有自己的接種記錄；亦有部分人士發現，營辦商聲稱所屬醫院與疫苗接種證書上的不符，遂揭發事件。律師錢德拉謝卡爾（Siddharth Chandrashekhar）就事件在孟買高等法院提出公眾利益訴訟，形容場景令人痛心。

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印度醫療騙案素來頻生，但隨疫情爆發，更多人乘機詐騙新冠病人。西孟加拉省（West Bengal）警方亦正調查當地是否有人接種假疫苗，事件牽涉數百名受害者，包括1名議員。據悉，新冠醫療騙案在印度時有發生。

根據牛津大學Our World in Data數據追蹤項目記錄，印度已接種逾3.4億劑新冠疫苗。惟從人口比例上，僅得不足5%人口完成疫苗接種。印度現時每日錄得近5萬宗新增個案，及近1,000宗死亡個案，對比2個月前疫情高峰期大為下降。

責任編輯：李俊儀