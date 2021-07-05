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820萬可入場新加坡傳統豪宅區　The Hyde海德麗苑享永久產權地契　發展商︰適合作長線投資

股樓投資 19:15 2021/07/05

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適逢移民潮，有部分投資者考慮購入海外物業，新加坡是其中一個選擇。新加坡發展商金潤置地（Aurum Land）委託中原地產在港推售新加坡第十區永久產權住宅項目海德麗苑The Hyde，定於7月10及11日在銅鑼灣中原環球展銷中心舉行展銷會，入場價港幣820餘萬元起。

海德麗苑位於新加坡第十區核心地段巴慕樂路（Balmoral Road），屬永久地契項目，該區為新加坡低密度豪宅地段，樓高12層，提供117伙，包括一房至四房間隔以及頂層豪華單位，面積由495平方呎至1,798平方呎不等。

項目配套方面，海德麗苑自設會所，同時擁有便捷交通網絡，開車只需數分鐘便可到達Raffles Place萊佛士商業區及Marina Bay灣海灣金融中心區，亦鄰紐頓Newton和史蒂芬Steven地鐵站。

項目概念圖

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由項目概念圖可見，設計師配合當地熱帶氣候，建築包含綠化細節。項目特別之處在於其是新加坡首個使用無框窗戶系統的私人屋苑，可提高自然風流動，同時增加視野。

金潤置地集團董事楊潔儀女士表示，香港與新加坡同樣是亞洲大都會，加上中國投資者仍然熱衷投資新加坡房地產，因而選擇香港作為發售地區，藉以吸引在香港、中國及來自世界各地的置業人士。她指出，據市場資料顯示，香港與新加坡兩地樓價差距約四成，香港投資者一向積極尋找多元化的投資機會以分散風險。楊潔儀又表示，新加坡房產以穩建、租務回報穩定取勝，適合考慮購入作長線投資。

新加坡市區重建局於四月初發布的最新一季樓市初步數據，今年第一季私人住宅價格指數報161.6，按季升2.1%，按年則上升6.24%，已連續五個季度錄得增幅。新加坡經濟去年受到疫情衝擊，但對樓市影響有限，全年一、二手私人住宅成交登記宗數達20,909宗，反映當地住屋及投資需求巨大，當地人對樓市信心十足。 

海德麗苑展銷會詳情

日期︰2021 年7 月10 日 - 11 日 (本週六及日)

時間︰中午 12 時至下午 6 時

地點︰銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 九樓 901 室 (銅鑼灣地鐵站 D1 出口)

講座時間︰下午 2 時 30 分

講題︰新加坡2021樓市升浪持續　為你分析最佳入市時機

查詢或報名︰8202 8192 

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撰文 : 謝昕蕎

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