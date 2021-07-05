信興科技榮獲日本DAIWA大和商用冷凍產品的獨家代理

隨著餐飲業的發展及配合市場的需求，擁有逾三十年專業銷售冷凍及廚房設備經驗的信興科技有限公司，一向致力為不同層面的客戶提供適合的餐飲方案，信興科技有限公司於2021年5月榮獲日本DAIWA 大和商用冷凍產品的獨家代理權，為港澳地區的酒店、食肆、日式餐廳、超市、連鎖店、花店等提供優質的產品。

日本製造 安全可靠

日本DAIWA大和冷機始創於1958年，從設計到製造及檢測都在日本完成，確保其可靠性及高質量。DAIWA於日本多間餐廰、壽司店、酒廊、大型超市等已廣泛使用，亦得到客戶的認同。

業內首創電動趟門* 榮獲Good Design Award 獎項

為了滿足食店對餐飲廚房設備的要求，DAIWA 大和提供各款商用冷凍產品供飲食業界選擇，個別系列更採用香港電壓。



DAIWA其中的電動趟門冷凍櫃系列，採用省電寧靜的變頻技術，有效維持櫃內的溫度以確保食材新鮮。電動趟門操作簡單且高效，只需觸摸傳感器即可自動關閉，即使雙手拿著物品亦無需中途放下，從而提升工作效率。而該設計曾獲2017年日本”Good design Award”獎項，以表彰其嶄新概念。

DAIWA另備有多款直立式及平檯式冷凍/冷藏櫃，無中柱設計，增加使用空間及容易存取物件 ; 所有櫃門已通過多達30萬次的開關測試，加上櫃門及檯面板均採用防污塗層。此外，全線Daiwa產品均使用精準的微電腦控制器及備有清潔濾網提示功能，令產品更耐用及潔淨。

保養服務

在維修及保養方面，信興集團擁有專業且經驗豐富的團隊，為客戶提供快捷妥當的服務。

信興科技榮獲ISO9001國際認可品質管理書及ISO14001環境管理體系證書，竭誠為餐飲業及零售業提供一站式完善服務。

*截止至2017年1月 (在日本商用冷凍櫃產品)

查詢熱線 : 2313 0666

產品詳情 : https://bit.ly/3w3yp50

（資料由客戶提供）