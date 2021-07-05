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【iPhone 13】傳iPhone 13加大無綫充電綫圈設計　支援反向充電功能　

科技 18:40 2021/07/05

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傳蘋果（Apple）iPhone 13系列，將設有更大無綫充電綫圈，並加入反向充電新功能。

蘋果（Apple）下一代iPhone 13旗艦系列手機的傳聞不斷，最新外媒消息指，該機設有更大的無綫充電綫圈，並會加入反向充電新功能，可為AirPods、Apple Watch等配件進行充電，還可減少無綫充電時間。

＜＜蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾

＜＜【iPhone】郭明錤：2022年iPhone SE為最平5G iPhone　加入屏下Touch ID

據外媒《Appleinsider》報道，iPhone 13會採用更大的無綫充電綫圈設計，藉此提升無綫充電功率。目前所有iPhone 12系列手機，均支援MagSafe磁吸式無綫充電技術，充電功率最高可達15W，預計iPhone 13充電功率將會有所提升。爆料達人Max Weinbach也指出，iPhone 13會設有更大的無綫充電綫圈，無綫充電的表面面積增加後，不僅可提升充電功率，還可提供反向充電功能，例如AirPods無綫耳機產品等。不過目前該消息仍未獲得蘋果官方證實。

事實上，華為、三星及小米等手機品牌已在高階手機產品中，加入反向無綫充電功能，以方便用戶透過手機替其他配件產品充電。

責任編輯：李寶如

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