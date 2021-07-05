【緣份到了@iM網欄】山頂有大覺悟 覺悟不在終極，而在當下

一日，慧遠禪師對眾位徒弟說：「山的頂峰有大覺悟，你們明日便可動身找尋。」

眾弟子一聽，紛紛摩拳擦掌，準備登峰尋求覺悟。

翌日，許多弟子商量好連袂而行，他們天剛拂曉的時候，就帶上充足的食物和水，齊心協力地朝山頂發足狂奔。這些弟子中途累了只是稍作休息，渴了、餓了更是且吃且行，一心只盼望著早些時候到達山頂，得到大覺悟。

唯有一個小和尚，不與眾師兄長為伍，不慌不忙地獨自而行。登山的過程中，他時而為青山的奇峻秀麗發出由衷的讚歎，時而為鳥兒的自在高翔生出油然的歡呼，心底全然沒有山頂的覺悟。

等小和尚登到頂峰的時候，眾位師兄早已登達了山頂，然而他們卻沒有絲毫歡呼雀躍的神態，反而各個愁眉不展。

小和尚就問：「眾位師兄，你們怎麼如此憂愁呢？」

眾師兄告訴他：「我們找了半天，山頂根本沒有師父所說的覺悟啊。」

眾僧下山後，慧遠禪師說道：「覺悟不在終極，而在當下。山頂的覺悟虛無縹緲，沿途的覺悟才能收穫於己心。」

小和尚此時方有所領悟。

生活如禪，活在當下。

只有沿途可以擷取的幸福，才是真的幸福。何必步履匆匆地追求虛無縹緲的幸福呢？

世界上本沒有大事和小事之分，只有一件事，那就是「實事」。

不要盲目地認為自己一生下來就是幹大事的人：如果我們不學會走路，永遠也享受不到奔跑的滋味。

在我們追求幸福的時候，不要忘了欣賞沿途美麗的風景，不要總是因為回憶過去或是憧憬未來而耽誤了現在。因為現在這一刻才是生命中最為寶貴的一刻。

人生很短暫，幸福不是到了終點才能享受得到，幸福就是眼下，就是現在，快樂存在於追尋的過程中，並非終極的目標。

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