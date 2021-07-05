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【南韓疫情】首都圈佔8成確診 打完疫苗要照戴口罩

環球社會熱點 18:25 2021/07/05

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南韓於早前曾宣布放寬防疫措施，7月起容許已接種新冠疫苗人士，於戶外無須戴口罩。但南韓近日受Delta變種新冠病毒（印度首先發現）侵襲，當地新冠肺炎疫情有惡化跡象，南韓政府周日（4日）宣布，強制首都圈內的民眾必須戴口罩。

Delta變種侵襲 單日確診創半年新高 【下一頁】

南韓於5月底曾宣布，若民眾接種最少一劑新冠疫苗，7月開始在室外地方無須戴口罩。但當地近日感染Delta變種新冠病毒病例增加，確診數字持續上升，其中以首都圈20至30多歲的年輕人確診人數最多，佔新增感染個案達81%。

南韓中央防疫對策本部周日（4日）宣布，鑑於首都圈確診數字持續增加，因此居住首都圈範圍內的民眾，即使已完成新冠疫苗接種，仍強制必需在室內及室外戴口罩。若被發現未戴口罩，相關當事人可被最高罰款10萬韓圜（約687港元），相關設施管理人員或營運人員將被最高罰款300萬韓圜（約2.1萬港元）。

南韓男接種強生疫苗後死亡 調查與疫苗關連 【下一頁】

此外，當局亦收緊防疫措施，限制首都圈內民眾在食肆及酒吧於晚上10點停業後，不可在公園、江邊等戶外場所飲酒。南韓於過去一周，平均新增確診病例升至531.3人，按周增加46%，其中過去單日新增711宗新冠確診個案。

責任編輯：郭麗明

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