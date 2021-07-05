【大灣區調查】渣打調查：大灣區營商信心續改善按季升5.7　受惠於生產訂單需求熾熱

▲ 大灣區營商信心進一步改善及持續增長。左為渣打大中華區高級經濟師劉健恆，右為香港貿易發展局研究總監關家明。（程志遠攝）

香港貿易發展局及渣打銀行（香港）公布最新的大灣區季度調查，營商信心進一步改善及持續增長。雖然香港的數據表現仍然落後於大灣區的其他城市，但經濟師認為香港將會在未來季度逐漸增長。

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貿發局與渣打銀行（香港）合作進行「大灣區營商景氣指數」，訪問大灣區內超過1000間企業。今年第二季的現狀經營指數較上一季度上漲5.7，至58.7，處於50以上的擴張水平。香港貿發局研究總監關家明解釋，主要受惠於生產及銷售大幅向好，由上一季度的44.8急升至60.4。他認為此與近期觀察十分肳合，不少廠商亦透露訂單需求相當熾熱，擔心趕不及完成訂單。

「9+2」城市 香港包尾

然而，調查裡有關城市經營子指數當中，香港仍然包尾，僅錄得45.1；但表現最領先、錄得65.9的佛山相距甚遠。關家明認為，香港現時未能突破50分水嶺的原因仍然是疫情，「由於香港是國際城市，防疫措施比較嚴謹。」他續指，本港是開放型經濟，受環球疫情影響大。而且復甦始終講究人才流動，和中國依賴生產、貨物出口的情況不同。香港企業的預期營商指數亦已達50.8，反映港商對未來比較有信心，故關亦預期第三季香港將會可達到50以上的擴張水平。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆亦強調，未來香港的經濟復甦取決於國際航運、人流通關等。他認為香港目前的情況尚未「泵油」，而大灣區的其他城市已步入「收油」、減慢加速的情況。故香港仍有機會超前其他城市，但現時必須花很多工夫。劉又預計第二季香港本地生產總值(GDP)增長接近8%，與首季相若。

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記者：葉泳珊