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【歐國盃】英格蘭再創佳績 四強波飛炒貴近20倍

環球社會熱點 17:47 2021/07/05

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英格蘭今屆表現出色，四強門票二手售價水漲船高。

英格蘭在歐洲國家盃繼續有好表演，於8強大勝烏克蘭後，闊別25年後再次闖入四強。英格蘭打出好成績，球迷當然希望可以親身支持。雖然四強場地將可接納6萬多球迷，但一票難求，甚至有人以高於最便宜票價近20倍價錢放售。

英國政府早前放寬球場可容納人數限制，歐國盃四強舉行時，溫布萊球場（Wembley Stadium）將可容納6萬多人。英格蘭足總表示，英格蘭球迷方面確保獲分配近8,500張門票。丹麥足總則表示，約5,000門票將會售予居英丹麥人。由於從丹麥入境英國需要隔離，估計未必有丹麥作客球迷前往英國。

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英格蘭今屆的好表現加上在主場作戰，數以萬計主場球迷嘗試在歐洲足協（Uefa）的網站上購票，但球票早已被搶購一空。

在轉售網站上，四強賽事門票炙手可熱。有人把一張球票定價1,400英鎊（約1.5萬港元），較全場最便宜球票的正常售價73英鎊高出近20倍。不止四強比賽門票搶手，在未決定對陣隊伍的決賽，一張門票亦有人以3,000英鎊（約3.23萬港元）高價放售。

四強對戰表
香港時間
意大利對西班牙（7月7日凌晨12時）
英格蘭對丹麥（7月7日凌晨3時）

決賽對戰表
香港時間7月12日凌晨3時
意大利/西班牙勝方

英格蘭/丹麥勝方

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