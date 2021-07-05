【Tesla】Tesla Cybertruck將進入量產階段　性能及技術遭批評

▲ Tesla行政總裁Elon Mask日前在Twitter上透露，Tesla Cybertruck將具備後輪轉向系統，並直言Cyber​​truck將展現更多「好東西」。

Tesla在2019年首次亮相其科幻路線外形的Tesla Cybertruck之後，該電動貨車車款已備受期待。外界預計，Cybertruck將於今年下半年進入量產階段。Tesla行政總裁Elon Mask日前在Twitter上透露，Tesla Cybertruck將具備後輪轉向系統，並直言Cyber​​truck將展現更多「好東西」。

Tesla行政總裁Elon Mask日前在 Twitter上透露Cybertruck的細節。包括將具備後輪轉向系統。該系統可縮小貨卡的迴轉半徑，而其「高靈敏性」也能為車主帶來更好的可操作性。他補充，Cybertruck最終的生產版本幾乎與第一個生產版本中顯示的一樣，只有少量細節進行了修改。然而，Elon Musk並未進一步透露 Cybertruck更新版本的發售日期及其他特色。

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事實上，據外媒報道，即使按卡車標準，Cyber​​truck也很大，加上除後輪轉向系統及其外型外，Cyber​​truck暫時未有十分出眾的功能。而現時，像 GMC、Rivian和Ford這樣的競爭對手都在推出可能與Tesla功能相似甚至更強大的車輛。報道指出，如果Tesla不更新其技術，將會失去越來越多消費者青睞。

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責任編輯：張凱琳