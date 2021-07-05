【印尼疫情】醫療系統不堪重負 非新冠重症改線上睇症

印尼新冠疫情持續惡化，當地確診個案數目不斷上升。印尼官員宣布，因應當地醫療系統開始不堪重負，決定為新冠中至輕度患者提供線上睇症服務。印尼當局表示，此舉可令新冠患者無需排隊就能獲得醫療服務，醫院亦能專注治療重症病人。

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印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin） 周一（5日）宣布，為減少當地醫療系統壓力，從周二（6日）起，部分線上醫療服務公司如Alodokter及Halodoc，將為民眾提供免費線上服務。薩迪金表示，此舉可令新冠確診者不用排隊，亦能獲得醫療服務，當地醫院亦能優先處理中至重度，甚至危殆患者。

印尼衛生部表示，截至7月2日，全國病床使用率為75%。惟人口最多的爪哇島（Java），包括首都雅加達（Jakarta）等地病床使用率逾90%。由於當地氧氣瓶製造數目有限及運輸物流有困難，印尼亦出現氧氣短缺情況。有爪哇島醫院表示，上周末共有63名患者因缺氧身亡，但發言人無法確認63人皆為新冠患者。

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負責處理爪哇島及峇里島（Bali）疫情的政府官員潘查伊坦（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，未來將會增加醫院氧氣供應，必要時會進口購入，並強調當地疫情已受控。

印尼財長穆莉亞妮（Sri Mulyani Indrawati）同日表示，新冠醫療開支再次提升至193.93萬億印尼盾（約1,038億港幣），將在新冠治療、檢測、追蹤、藥物、疫苗及防護裝備等方面投放更多資源。

責任編輯：李俊儀