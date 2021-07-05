中國網絡安全審查　滴滴出行後再有美上市科企被調查

▲ 隸屬中國國家互聯網資訊辦公室（Cyberspace Administration of China）的網絡安全審查辦公室表示，已對應用程式「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」進行網絡安全審查。

中國現時正積極監管網絡安全及訊息傳播問題。繼滴滴出行（美：DIDI） 被中國網信辦以嚴重違法收集使用個人資訊問題為由下架幾天後後，中國國家互聯網信息辦公室（CAC）對另外兩家在美上市中國企業滿幫集團（Full Truck Alliance， YMM）和看準科技集團有限公司（Kanzhun Ltd.， BZ）的應用程式啟動類似審查。

據外媒CNBC報導，隸屬中國國家互聯網資訊辦公室（Cyberspace Administration of China）的網絡安全審查辦公室表示，已對應用程式「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」進行網絡安全審查，並指出，審查是為了防範國家數據有任何安全風險。而報道亦稱，在調查期間，這些公司不允許任何新用戶註冊。

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中國政府一直嘗試監管多年來不受控的科技行業，尤其是數據這一環。 中國政府亦在6月通過了新的「數據安全法」，規定公司如何收集、存儲和使用數據。此外，政府亦特別關注反壟斷和金融科技監管，而電子商務巨頭阿里巴巴更在反壟斷調查中被處以 28 億美元（約217億港元）的罰款，可見中國政府近月已決心整治科技界。

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責任編輯：張凱琳