大華銀行將香港全年GDP增長預測上調至6.7%

大華銀行將其對香港的2021年全年本地生產總值增長預測由 5.0% 上調至6.7%。該預測根據2021年第一季度高於預期的經濟數據而作出的修訂，同時高於香港政府自今年二月以來一直維持不變的3.5%至5.5%的預測。

該行指，在經歷六個季度的萎縮後，香港經濟終於在2021年第一季度錄得好轉，本地生產總值按年增長7.9%。在商品貿易、政府消費及固定投資穩定增長的支持下，加上由於2020年第一季度創紀錄地萎縮9.1%，香港經濟出現擴張。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，雖然疫苗接種計劃已步入正軌，但仍需警惕經濟所面臨重重挑戰，例如勞動力市場疲弱及家庭收入中位數下降等，均會阻礙今年消費更強勁地反彈。

而在港元兌美元匯率方面，大華銀行指出，市場仍缺乏推動美元兌港元持續上升的因素，展望未來，美國聯儲局的縮減購債計劃或將成為決定美元兌港元走勢的最大因素。該行認為，在2023年年中美國聯儲局開始下一輪加息週期之前，港元兌美元將維持其可兌換性承諾中較高一端的7.75。

根據美國聯邦公開市場委員會最新的點陣圖顯示，加息預測將由2024年調至2023年，該行預期美國聯儲局將於2023年六月開始加息，在加息之前，美國聯儲局亦有可能在今年十二月之前開始縮減其資產購買規模。

大華銀行亦預計，美國聯儲局將會在今年八月於快將舉行的傑克遜霍爾年度研討會（Jackson Hole Symposium）上，宣佈更多有關縮減資產購買規模的細節。

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