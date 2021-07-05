【二手筍盤】講價後一千萬有找　換樓客睇樓後考慮10分鐘　即斥998.8萬買緻藍天三房套

近月樓市旺，不只上車客怕遲買更貴，連換樓人士也加快決定。利嘉閣蔡庭勇表示，最近有換樓客睇樓後考慮10分鐘便買入軍澳日出康城緻藍天一個三房套單位，成交價998.8萬元。

單位為緻藍天5座低層LC室，單位實用面積約749平方呎，屬三房套連儲物室間隔，外望即將落成的動感公園景。業主原叫價1,050萬元，有日出康城的區內換樓客洽詢。買家剛售出原有單位，欲立刻再購入上述單位作自用，雙方經過一輪議價後，最後價格降至998.8萬元，共減價51.2萬元或約4.9%。買家見單位屬於筍盤，在單位內考慮了約10分鐘便立刻拍板折合實用面積呎價約13,335元。

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據了解，原業主於2015年4月，以約634.5萬元一手購入單位，持貨至今約6年，現轉手帳面獲利約364.3萬元，單位升值約逾57%。

蔡庭勇補充，緻藍天現時約有80個單位放售，叫價由1,050萬元起。

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