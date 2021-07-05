▲ 【港交所慈善】港交所推社區項目資助計劃 撥款1000萬元

香港交易所 （00388） 成立「香港交易所社區項目資助計劃」，屬於香港交易所慈善基金旗下的一項全新計劃，將撥款1000萬元予社區項目資助計劃，支援本地非政府機構經營中短期社區項目，重點關注「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」四個範疇。

港交所表示，新的社區項目資助計劃將由香港社會服務聯會管理，計劃即日起接受申請，直至8月11日。

港交所表示，合資格申請機構為香港社會服務聯會機構會員、根據《稅務條例》（ 第 112 章 ）第88條獲豁免繳稅的慈善機構及沒有接受任何政府恆常資助。

新的社區項目資助計劃擬資助項目12個月至18個月，每個項目可申請撥款50萬至100萬港元，將於11月上旬公布申請結果，港交所設立網頁交待更多詳情。

港交所2000萬元招非牟利團體夥伴 支持4大社區項目範疇，可見【下一頁】

港交所近兩年都有推出「香港交易所慈善夥伴計劃」，與香港公益金合作資助非牟利團體，資助項目主題與最新計劃相同，但以較24個月至36個月較長年期的社區項目為主。

港交所主席史美倫稱，過去的12個月中，香港交易所慈善基金已向香港及其他地區有需要人士提供超過1.74億港元資助。基金將拓寬資助範圍，為這個新計劃撥款1,000 萬元以支援缺乏資助的小型慈善機構，支持為社區帶來積極影響的項目。

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編輯：麥德銘