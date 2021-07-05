【新股IPO】歸創通橋上市首日炒高4成 每手帳面賺8650元

內地醫療器械新股歸創通橋（02190）今日上市，全日收報60元，較招股價42.7元高出40.5％。全日歸創通橋成交5,897.1萬股，涉資33.4億元。該股一手500股，未計入交易費用，每手帳面賺8,650元。歸創通橋今日開市報55元，較招股價高28.8％，最高價為60.8元，最低報50.5元。

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歸創通橋在剛過去的招股過程中反應熱烈，獲得43.8萬份申請及錄得公開超額認購1189倍。一手中籤率2%，認購200手穩中一手，認購300萬股的「頭錘飛」有242張，中籤率0.13％。

歸創通橋基礎投資者包括高瓴資本及富達國際等。集團今次集資所得資金中，約37％用於核心產品Thrombite CRD 和 Ultrafree DCB ；約11％用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化；約40％用於剩餘產品管線；約3％用於進一步升級研發設施，包括軟件和硬件基礎設施；約4％用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；約5％用於營運資金和一般公司用途。

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