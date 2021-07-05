▲ 【限制打機】騰訊遊戲推「零點巡航」功能 為實名成年人帳號進行人臉驗證篩查

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲微信公眾號訊息指出，為針對性解決未成年人冒用成年人身份在夜間偷玩遊戲的問題，騰訊遊戲在7月5日起在現有人臉識別驗證的基礎上進一步強化，正式上線「零點巡航」功能。「零點巡航」旨在對夜間遊戲超過一定時長、實名為成年人的帳號進行人臉重點篩查。

凡是拒絕或未通過人臉驗證的，將被當成未成年人，納入騰訊遊戲健康系統的防沉迷監管並踢下線。

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騰訊自今年4月起，於旗下少數產品中對「零點巡航」進行了小範圍測試，完成相關技術優化後，「零點巡航」目前已在《王者榮耀》、《和平精英》等超過60款產品上線，未來還會逐步覆蓋其他更多遊戲產品。

針對孩子可能盜用家長手機修改守護方案的情況，騰訊同時新上線了「守護鎖」功能。在家長開啟守護鎖後，每次設置和修改守護方案時，都需要首先進行人臉識別驗證，以核實是否為家長本人，防止被孩子繞過家長私下修改。

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