【華為新品】華為7月6日發布平板電腦MatePad 11　預載HarmonyOS 2系統

▲ 華為將在明晚7時30分，發布新款平板電腦MatePad 11。

華為於上月推出鴻蒙（HarmonyOS 2）操作系統，料未來會陸續有支援該系統的產品發布。該公司今（5日）就透過官方微博宣布，將會在明晚7時30分發布新款平板電腦MatePad 11。

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華為表示，屆時會透過綫上電商平台及官方直播室，向用戶發布MatePad 11平板電腦。該機預載華為鴻蒙Harmony OS 2系統，正面採用全屏幕無孔設計，支援120Hz刷新率，搭載高通驍龍865 芯片。另外，MatePad 11提供22.5W充電，儲存容量分為64GB、128GB及256GB。需注意的是，產品僅支援WIFI 6網絡連綫，並不支援5G及4G網絡。

另外也有消息指，MatePad 11內置7250mAh電池容量，電池續航力達到12小時，支援第二代華為M-Pencil功能。內地發售版本提供黑、銀、藍、綠色共4種顏色。而海外版僅設3款顏色，預計售價為2499人民幣（約3,051港元）起。

責任編輯：李寶如