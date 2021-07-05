【疫市營商】亞博館斥資逾6億　大規模升級場館設施迎復甦

▲ 亞博館斥資超過6億港元，大規模升級場館設施。

疫情下大型博覽一曾停擺，亞洲國際博覽館卻把握時機，進一步提升全館設施，以超過6億港元打造場館，為商業夥伴和訪客提供更先進設備，迎行業復甦。

【疫市營商】傳統百貨零售業務受壓 John Lewis 進軍住宅房地產市場

升級計劃覆蓋面積多達70,000平方米，整項計劃旨在進一步增強亞博館競爭力，同時全面滿足活動主辦單位及訪客的需要。基建升級工程較早前已經開展，各項目正分階段進行，確保亞博館的日常運作不受影響，預計最後項目將於五年內完成。

是次計劃涵蓋三大重點範疇：



１）硬件升級。亞博館進一步提升營運效益及增加接待更多活動的能力，所有展館、主辦單位辦公室、表演後台、餐飲場所及公共空間均相繼進行翻新工程，項目包括室內裝潢、照明及影音系統、通風、排水和全新自動「伸縮階梯座位系統」等設備。

２）網絡科技提升。亞博館加強網絡科技裝備和配套，多方面提升網路連線的速度，包括打造本港會展業界首個Wi-Fi 6 項目，此外更加裝5G網絡設施、投資引入「流動直播室」，靈活配合多元化活動的需要。



３）智能消毒衞生方案。亞博館分階段翻新設於公共空間及展館內外的洗手間，提升訪客體驗，所有洗手設施已安裝Ozone 淨水消毒系統，而廚房亦裝設相關活氧水系統，提升公共衞生安全。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈表示，集團把握這個關鍵時機展開大型翻新工程，以迎接更多機遇。稍後將陸續推出更多升級項目，鞏固亞博館於業內的領先地位。

【疫下培訓】新冠疫情促網上培訓普及 受訪企業應用比率急升至95%



責任編輯：蘇穎琪