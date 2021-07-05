【港元定期存款】1個月港元定存最高息5厘 兩中小銀行齊劈息

▲ 半年結過後，信銀國際急劈1個月港元定存息0.45厘、至乍現0.1厘低位。

追息族注意，7月開局兩間中資銀行齊減港元定期存款息，當中重災區是1個月港元定存，包括信銀國際劈此短期存款年息0.45厘，至乍現0.1厘低位。建行亞洲亦削1個月港元定存年息0.25厘，新息率至0.15厘。專家以半年結後1個月港元拆息3連跌，今天（5日）僅0.09厘，料存息續減。事實上，以上兩行亦全面降息，如素來打高息牌的信銀國際，今天下調3個月港元定存年息0.1厘、半年削0.15厘，齊報0.6厘。建行亞洲亦全面降短中長期港元定存年息，如半年及1年減0.05厘、新報0.05厘。

港元1個月定存有幾高息？可按下圖了解

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此外，總結上半年的搶存戰市況，主要有3大趨勢，包括：（1）大小行為谷數碼銀行齊推破頂息，例如1個月港元定存高息王有5厘，由滙豐（HSBC）提供，但須參加指定的股票買賣交易的獎勵計劃，炒股再做定存，才有額外獎賞；（2）須綑綁式服務，例如同時開立指定戶口等附帶條件;（3）虛擬銀行打游擊戰，突襲鬥高息。

若比併港元定存短中長息，3個月年息原本是工銀亞洲稱王，新客以手機App敍造有3厘息而雄霸多時。不過，5月20日富邦銀行突推3.28厘，頓爬頭登榜首，倘以5萬元上限計，期內賺息410元，其玩法是新客參加旗下新推的Fubon GO 手機開戶應用程式，再透過Fubon GO一站式服務，同時開立港元月結單儲蓄銀行戶口，便享此高息，優惠至8月底。

虛銀突擊加短存息吸客【下一頁】

至於半年期港元定期存款，則以集友的0.8厘年息膺高息王，這中資行於6月出擊，但須附帶條款，如同時開立證券帳戶及斥廿萬元新錢。一年期計則現雙冠王，兩間虛擬銀行齊提供0.7厘年息，分別由騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛銀富融（Fusion Bank），以及小米（01810）牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）所提供。

亦有中資行另闢戰線，信銀國際順應「谷針」的大潮流，推出名為齊心抗疫定期存款優惠，1個月可有1厘年息，客戶在分行出示打齊兩針的有效證明，做定存有高息，而入場費為1萬元新錢，以上限廿萬元計，期內賺息約167元。虛銀天星於上月亦提供打針優惠，只要打1針再參加抽獎，首100名得主獲3個月年息8厘的冠絕全城息率，以5萬元為上限，期內賺息1000元。

展望第3季市況，專家指視乎中港何時通關，帶動經濟復甦，高息吸存才有較多貸款出路。惟以港元拆息仍處於約10年低位，銀行在水浸下，料大行暫仍按兵不動，如今竟連中小行也放軟手腳，罕有帶頭劈息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪