港島市區細單位受青睞　筲箕灣形薈業主放租轉放售　即獲上車客850萬承接

不少年輕人上車會選擇開放式或一房單位，若預算較鬆動，也有人選擇買港島樓齡較新細單位。美聯李振榮指，上車客入市態度愈趨積極，不少人更鍾情樓齡淺的細單位，筲箕灣形薈有一房單位以850萬易手，若僅以樓價計，最高更可以做到八成按揭，不失為一個上車之選。

李振榮稱，剛成交的形薈為1B座中層E室單位，實用面積約為360呎，為一房及開放式廚房間格。據了解，原業主將單位一直放租，見租客遷出，故放售單位，並獲誠意上車用家垂青，以850萬元市價成交，實用呎價約為23,611元。

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原業主於2016年11月份以約742.9萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約107.1萬元，物業升值約14.4%。李振榮補充本月至今，形薈暫錄得2宗買賣成交。

資料顯示，形薈位於筲箕灣道393號，發展商為新鴻基，由2018年8月起入伙，樓齡僅約3年。形薈共有3座，提供650個單位，實用面積由281呎至1,279呎。屋苑設會所及商場，亦鄰近筲箕灣街市、港鐵筲箕灣站及巴士總站，生活配套一應俱全。

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