長賜輪被埃及扣押逾3個月 終達成和解獲放行

巨型貨輪長賜輪於3月底在蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河） 擱淺，並阻礙船隻通行，全球貿易大受影響。長賜輪其後遭埃及法院下令扣押，要求船公司支付賠償金。蘇伊士運河管理局宣布，已與船公司達成和解協議，長賜輪有機會於7月7日起航。

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正榮汽船與其保險公司的代表周日（4日）表示，已開始著手放行長賜輪的預備工作，預計最快於周三（7日）達成協議。蘇伊士運河管理局（The Suez Canal Authority, SCA）指雙方或於周三，在位處伊斯梅利亞（Ismailia）的總部簽署和解協議，其後船隻便可離開。

據悉，SCA一開始要求支付9.16億美元賠償金，其後把金額降低至5.5億美元。船公司早前曾對埃及法院下令賠償及扣押長賜輪提出異議，消息人士指，埃及法院於周日（4日）把賠償糾紛的聽證會延期至 7 月 11 日，允許SCA及船公局落實和解協議。

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長賜輪於3月29日擱淺，其後船隻及船員被SCA扣除至今已3個多月。SCA早前宣布已與船公司、日本正榮汽船及保險公司達成和解協議，但未有透露賠償金額。

SCA主席賴比（Osama Rabie）僅透露，SCA將會得到一艘拉力達75噸的拖船作為賠償一部分。儘管蘇伊士運河3月曾發生擱淺意外，業務被迫停頓多時，但賴比指今年上半年的營收較去年同期增加8.8%，達30億美元（約233.4億港元）。

責任編輯：郭麗明