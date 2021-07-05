【美元走勢】專家料美元升浪未完 美滙指數下半年挑戰95高位

▲ 美國10年債息跌穿1.5厘，市場對聯儲局會否提早於明年底加息有保留。

美國上周五（2日）公布非農就業數據較市場預期好，市料聯儲局或提速收水及加息步伐，全球緊盯兩大關鍵日子，包括本周四（8日）公布議息紀錄，以及月尾議息後對息口前瞻的最新啟示。而滙市專家相信，憧憬美國提早加息，有利美元的走勢，5位名家中，最牛料今年底美滙指數高見94，包括信銀國際及上商，信銀國際的專家更預期美元下半年可挑戰95高位。

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工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，最近，美國聯儲局的貨幣政策立場有所轉向，一方面聯邦公開市場委員會（FOMC）已就縮減買債規模展開討論，另方面短期通脹接連超出預期，更多聯儲局決策官員認為，當局應提早上調利率水平，以上因素均刺激美元有一定反彈。不過，美國勞工市場的復甦進度，仍然大幅落後於實體經濟表現，預料聯儲局需要待就業數據出現更實質的進展，才會逐步推出擴張性貨幣政策。再者，歐元區及亞洲經濟表現繼續改善，這或將對其貨幣帶來支持。

儲局部分官員料未來數次會議討論收水【下一頁】

詹偉基又說，繼續預計美元在2021年內將保持中性走勢。而最新預測是今年全年美滙指數將介乎89至93.5之間，年底目標為91.5。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，未來3個月美滙指數料為89.36，半年至1年為92.65，長期目標是93.47，且預期聯儲局或於9月宣布縮減買債規模，最快今年底實施，明年底可能加息。而信銀國際經濟師李業勤博士說，美元今年高低位介乎89.4至95，年底目標94。上商研究部主管林俊泓預期，美滙指數今年的高低區間90至94，年尾挑戰94高位。而大新（02356）經濟師溫嘉煒預期，美滙指數較波動，在88到94上落。然而，恒生（00011）首席市場策略員溫灼培對媒體說，以美債息近期回軟，市場似乎不太相信美國會提早加息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪