▲ 【國泰新品牌】國泰航空以「國泰」品牌 整合馬可孛羅會及Asia miles儲分

國泰航空 （00293） 客運運力久未能明顯恢復，公司設法擴大非航空業務。國泰航空最新公布，會以「國泰（Cathay）」品牌，整合現有國泰航空、馬可孛羅會與「亞洲萬里通Asia miles」的產品及服務，2022年上半年推出全新會員計劃，並會短期內推出國泰聯營信用卡。

國泰航空表示，新「國泰」品牌定位為「尊尚旅遊生活品」，並會在未來數月推出一系列消費、餐飲、購物、酒店和健康養生的活動，把現有不同會員計劃納入「國泰」旗下，可簡化使用旗下平台的體驗，包括如何提升會籍級別及使用里數。

據公司網站，國泰會與不同合作夥伴推出不同優惠，覆蓋餐飲享受、信用卡消費、酒店住宿等消費，令用戶較以往有更多途徑獲取會籍積分，而乘搭國泰航空飛往異地旅程，也繼續可賺取會籍積分和「亞洲萬里通」里數。

國泰航空據報研航空以外業務 參考「亞馬遜」模式，可見【下一頁】

國泰航空早前傳出擬擴大非航空業務，建立類似「亞馬遜Amazon」的生態圈，國泰航空最新表示，新品牌「國泰」初期會在香港經營為主，「國泰航空」則是航空公司的環球品牌，而長遠而言，希望將「國泰」擴展示其他市場。

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編輯：麥德銘