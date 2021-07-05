▲ 【大行看法】滙豐投資管理：債息現水平利好風險資產 看好5G、人壽保險及數碼化等關鍵投資主題

全球逐步走出疫情陰霾，滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝認為，環球經濟正從經濟週期的「復原階段」步向「擴張階段」，美國、中國及亞洲工業國的產出已全面復甦，而美國十年期債息徘徊於1.4至1.7厘，反映市場相關高通脹只是暫時性，預期2022及2023年美國通脹約2%，目前的債息水平利好風險資產。

陳寶枝指，去年是趨勢年，今年對基金經理來說，則是困難但充滿機會的一年，需要在市況中找到跑贏大市的股份，而中資股及亞股上半年跑輸發達國家股票，變相產生價值投資機會。

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滙豐投資管理主動型與量化股票投資業務環球主管戴偉利（Alexander Davey） 表示，環球央行持續擴大資產負債表規模，且低利率的環境將維持一段時間，有利於亞洲高股息策略，基於良好的增長及流動性支持，相信亞洲股市仍能提供可觀的風險調整回報，預計2021年的盈利增長將從去年的負4%強勁反彈，無論是美股、歐股或亞股均會有正回報。

他預期，本港及中國今年企業盈利料分別增長28%及23%，明年增長料有15%及14%，而隨MSCI新興市場指數在5至10年間逐步增加A股比重，將帶動更多外資買入中資股，而企業盈利增長將是分化個股的指標。

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板塊表現方面，滙豐投資管理看好5G、人壽保險及數碼化等關鍵投資主題。戴偉利補充，疫情加快結構性及行為轉型，邁向數碼經濟發展，資訊科技領域的細分市場將繼續受惠於5G，而台灣及韓國科技硬件公司的估值仍具吸引力，且成為率先應用科技的主要受益者

他續稱，鑑於目前亞洲的保險滲透率偏低，加上疫情提高人們日益關注健康的意識，相信包括中國在内的國家的保險市場正在提供搶佔市場份額的機遇。

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編輯：陳韻妍

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