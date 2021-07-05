名人出IG廣告好吸金　一個post值上千萬

Instagram作為普及度最高的幾個的社交媒體之一，無論是消閒娛樂、跟進社會時事還是購物等需要，幾乎人人都有「碌IG」的習慣，廣告商亦樂於請擁有大量追蹤者的名人發廣告帖，相關廣告收益可能遠超想像。

最近英國社交媒體營銷公司Hopper HQ統計，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）是Instagram吸金能力最強名人榜首。C朗在Instagram上擁有3.09億名追蹤者，他的一個IG廣告帖價值費用高達160萬美元，折合約1,248萬港幣，較去年上升54%。

而吸金榜第二及第三名，分別是影星Dwayne Johnson（The Rock），每篇IG廣告帖收費達到152萬美元，即約1,186萬港幣；排第三的是歌手Ariana Grande，每篇廣告費也達到151萬美元，即約1,178萬港幣。

其餘在榜上前十名的名人，來自不同領域，除了球星美斯（Lionel Messi），還有歌手Selena Gomez、Beyonce和Justin Bieber等人，更有網絡紅人Kim Kardashian和Kendall Jenner等，排第十的Kendall Jenner每篇告帖文收益亦達到105萬美元（約819萬港幣）。

Hopper HQ統計Instagram吸金能力最強名人前十名

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Hopper HQ透露，排名整合及分析內部及公開數據，考慮平均參與程度、發布頻率、行業因素及追蹤者數目等因素。Hopper HQ聯合創辦人班爾達（Mike Bandar）表示，Instagram等社交媒體是少數未受疫情負面影響的領域，甚至在疫情下，大眾有使用得更頻密的意向，預測社交平台收入將在今年達至巔峰。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機