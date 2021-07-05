【北水基金】近千隻北水基金蓄勢待發 本周48隻產品搶閘推

▲ 7月開局，近千隻內地公募基金申報侯審。

內地公募基金搶發潮持續，內媒指，本周已有48隻新產品排隊出售。而截至上周五（2日）的統計，下半年約有954隻新產品向中證監申報及侯審，當中包括440隻已獲批但未正式推售，料於半年內上架應市；另有514隻已上報、正排隊候審。若仔細以基金類別劃分，主要有3大類，分別為：涵蓋股票及混合產品的權益類基金，有449隻或佔47%；ETF等指數基金有231隻或24%；債券177隻或19%。

內地公募基金入市彈藥逾8千億【下一頁】

專家指，基金發行熱度持續，而熱門賽道仍為重點布局，如老牌基金公司嘉實，擬再推大消費、大健康及科技類新產品，且擬於今天（5日）正式推主題式基金、電池龍頭ETF。不過，業界指，波動市下基金朝兩極化，愈強愈大，例如今年領跑產品、廣發價值領先基金，年初至今收益率逾40%，高踞10大榜，而這基金最近施展限購令，限制單日大額申購，畢竟其資產值由去年底的不足4億元（人民幣，下同）、驟增至46億元，為免規模膨脹過快，較難管理，遂出招限購。而景順長城冶理混合基金最近也推限購令，變相閉門謝客。

另方面，北水基金對核心資產的持倉水平惹激辯，尤其是近日捱沽的騰訊（00700）及美團（03690）等抱團股，不少巳減磅，因眾多新經濟股淪為重災區遭洗倉，累恒指在兩萬八千點作攻防戰。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪