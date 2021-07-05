【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28143點，跌166點，大市總成交1,654億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上證反彈，惟港股未見動力，今晚美股休市，宜慎防港股沽壓未消。是日市場有兩大焦點：一、滴滴出行App被下架；二、維他奶 （00345） 。新經濟平台股如美團 （03690） 、快手 （01024） 捱沽。

大型平台股 估值恐遭下調

涉及違規收集個人數據的滴滴，遭內地勒令下架，股東之一的騰訊 （00700） ，股價亦跌3.6%至554元。此外，騰訊有份投資的滿幫集團及看準網，亦於上月被勒令暫停新用戶註冊。依賴數據的平台型新經濟股，估值恐遭下調，短期調整壓力或未完。美團跌5.6%至287元，失守上升軌，宜減磅。騰訊失守前浪底支持，恐下試500元心理關口。

大型科網股受壓，資金或轉吼二三綫股，如中軟國際 （00354） ，是日股價升13.7%至14.82元，後市料續俏，以13元止賺止蝕。此外，展望將有更多中資企業轉赴香港上市，港交所 （00388） 有望受惠，可待回落至440元分注吸納。

維他奶大跌11.7%至25.95元。內地業績佔近六成，增長動力亦來自內地，該股產能逐步擴大，加上推出新產品線，中長線前景不壞。惟短期未宜沾手，有貨者亦不妨減磅，重要支持看24元以下，待負面消息淡化。

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