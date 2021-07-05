  • 33°C
香港時間 : 2021705日 (一) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:07 2021/07/05

分享：

恒指全日收報28143點，跌166點，大市總成交1,654億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上證反彈，惟港股未見動力，今晚美股休市，宜慎防港股沽壓未消。是日市場有兩大焦點：一、滴滴出行App被下架；二、維他奶 （00345） 。新經濟平台股如美團 （03690） 、快手 （01024） 捱沽。

大型平台股  估值恐遭下調

涉及違規收集個人數據的滴滴，遭內地勒令下架，股東之一的騰訊 （00700） ，股價亦跌3.6%至554元。此外，騰訊有份投資的滿幫集團及看準網，亦於上月被勒令暫停新用戶註冊。依賴數據的平台型新經濟股，估值恐遭下調，短期調整壓力或未完。美團跌5.6%至287元，失守上升軌，宜減磅。騰訊失守前浪底支持，恐下試500元心理關口。

大型科網股受壓，資金或轉吼二三綫股，如中軟國際 （00354） ，是日股價升13.7%至14.82元，後市料續俏，以13元止賺止蝕。此外，展望將有更多中資企業轉赴香港上市，港交所 （00388） 有望受惠，可待回落至440元分注吸納。

維他奶大跌11.7%至25.95元。內地業績佔近六成，增長動力亦來自內地，該股產能逐步擴大，加上推出新產品線，中長線前景不壞。惟短期未宜沾手，有貨者亦不妨減磅，重要支持看24元以下，待負面消息淡化。

【「ET講股通」問股環節，包括︰創科、中石油、德昌電機、時富金融、中廣核電力、中遠海控、維達︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
2021/07/02
【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
2021/06/30
【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：三隻體品股可上望幾多？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/06/28
【ET講股通】梁耀康：三隻體品股可上望幾多？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：科技接力應點揀？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/06/25
【ET講股通】梁耀康：科技接力應點揀？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：再放鴿 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/06/23
【ET講股通】孫運喜：再放鴿 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
個股分析 投資推介 維他奶國際（00345） 香港交易所（00388） 中國軟件國際（00354） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 滴滴出行 美團－W（03690） 港股

上一篇文章

【限制打機】騰訊遊戲推「零售巡航」功能　為實名成年人帳號進行人臉驗證篩查

下一篇文章

【港元定期存款】1個月港元定存最高息5厘 兩中小銀行齊劈息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版