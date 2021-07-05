委内瑞拉畀足9億收唔到疫苗 向COVAX發最後通牒

▲ 委内瑞拉已向COVAX繳交1.2億美元卻未能收到新冠疫苗，要求COVAX盡快交貨或退錢。

委内瑞拉總統馬杜羅周日表示，將向世衛（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）發出最後通牒。馬杜羅表示委内瑞拉正遭美國制裁，已向COVAX繳交1.2億美元（約9.36億港元）卻未能收到新冠疫苗，要求COVAX盡快交貨或退錢。

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路透社報道，委内瑞拉遭受美國制裁，在透過銀行轉賬向COVAX付款方面一直受阻。但馬杜羅（Nicolas Maduro）周日（4日）表示，委内瑞拉已經向COVAX付款1.2億美元。

但馬杜羅稱委內瑞拉上月收到COVAX的通知，指委内瑞拉最後4筆交易遭到瑞銀（UBS）阻截，COVAX未能收款。

馬杜羅批評COVAX使委内瑞拉的疫苗接種計劃受挫。他表示已經指示委内瑞拉官員於本周向COVAX發出最後通牒，要求COVAX向該國發放新冠疫苗或者直接退錢。

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COVAX早前為委內瑞拉預留250萬劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，但委内瑞拉政府憂慮血栓問題而禁用這款疫苗，表明有興趣通過COVAX接收強生（Johnson & Johnson）和Novavax疫苗。

另外，約有3萬劑古巴生産的Abdala疫苗已抵達委内瑞拉，用作進行研究。

委内瑞拉約有2,800萬人口，但新冠疫苗接種進度緩慢，僅為民眾接種了大約350萬劑中國及俄羅斯生産的新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲