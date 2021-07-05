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七十年代買大坑豪宅　今轉手升值149倍　業主勁賺三千萬離場

股樓投資 14:58 2021/07/05

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市場上總有不少長情業主，持貨幾十年才將物業賣出。最近市場就有業主將47年前買入的單位轉手，單位至今仍受買家青睞，當年20多萬的物業升值到3,330萬元，足足149倍。

利嘉閣馮銳興表示，市場新近錄得大坑碧蘭閣極高層A室的二手成交，單位實用面積約1,255方呎，單位屬四房套連工人房套間隔，外望享海景。單位近日以3,330萬元沽出，實用面積呎價約26,534元。

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據悉，原業主於1974年10月以約22.25萬元購入上述單位，持貨約47年，現轉手帳面獲利約3,307.75萬元，物業升值約149倍。

馮銳興補充，碧蘭閣6月累錄2宗二手成交個案，大廈目前有2個放盤提供，最低入場費3,000萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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