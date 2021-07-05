七十年代買大坑豪宅　今轉手升值149倍　業主勁賺三千萬離場

市場上總有不少長情業主，持貨幾十年才將物業賣出。最近市場就有業主將47年前買入的單位轉手，單位至今仍受買家青睞，當年20多萬的物業升值到3,330萬元，足足149倍。

利嘉閣馮銳興表示，市場新近錄得大坑碧蘭閣極高層A室的二手成交，單位實用面積約1,255方呎，單位屬四房套連工人房套間隔，外望享海景。單位近日以3,330萬元沽出，實用面積呎價約26,534元。

延伸閱讀︰

【有相睇】放盤極罕有 買家鍾情屋苑配套及開則 破頂價承接荃灣城市廣場【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據悉，原業主於1974年10月以約22.25萬元購入上述單位，持貨約47年，現轉手帳面獲利約3,307.75萬元，物業升值約149倍。

馮銳興補充，碧蘭閣6月累錄2宗二手成交個案，大廈目前有2個放盤提供，最低入場費3,000萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機