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盧森堡首相染疫入院 確診前曾出席歐盟領袖峰會

環球社會熱點 15:34 2021/07/05

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盧森堡政府上周發表聲明，首相貝特爾確診新冠肺炎。盧森堡當局本周再發聲明，貝特爾因染疫住院。盧森堡當局指，留院屬預防措施，但未透露貝特爾情況。據悉，貝特爾已經接種首劑新冠疫苗，原定本月接種次劑。

愛爾蘭和盧森堡首宗確診 均由意大利傳入 【下一頁】

貝特爾（Xavier Bettel）辦公室發表聲明表示，貝特爾周日（4日）早上入住醫院。當局指，安排現年48歲的貝特爾住院屬預防措施。他將留院24小時，作檢測及醫學觀察，但盧森堡當局並未透露貝特爾詳細情況。

貝特爾於6月27日確診及開始自我隔離，此前曾到比利時布魯塞爾參加歐盟領袖夏季峰會。其時有報道指，貝特爾出現輕微病徵，包括發燒及頭痛。有官員表示，會議中大多數人保持社交距離及佩戴口罩，認為未有其他歐盟領袖有被傳染風險。

貝特爾5月6日已接種首劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca），原定本月初接種第2劑。

塞爾維亞東京奧運選手確診 菅義偉稱可能閉門作賽 【下一頁】

擁有約63萬人口的小國盧森堡於過去10天疫情轉趨惡化，上周六（3日）新增136人確診，對上一次錄得類近人數確診已是5月中旬。

責任編輯：李俊儀

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