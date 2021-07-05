領展擬擴海外物業組合 正物色新加坡日本寫字樓項目

本港最大房託領展(00823)行政總裁王國龍接受本地媒體訪問時透露，為分散地域風險，集團有意擴大中港以外的海外物業組合，目前正物色新加坡及日本兩地的寫字樓投資機會。王國龍表示，在更多地區拓展項目分散風險的同時有助控融資成本，維持A級信貸評級。由於集團目前負債比率僅20%，洽購項目時仍有空間作出進取的出價。截至3時半，領展報76.3元，上升2.2%。

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王國龍指，海外地區商場在疫情下，不論是調整租金及裝修時都會受到限制，相對下，當地寫字樓由於具備租客簽訂長租約及高流通量的優勢，領展會優先考慮投資相關項目。目前領展的海外物業及寫字樓物業比重分別為3.9%和10.8%，和各自的10%和20%上限都有一定距離，意味仍有足夠空間為組合加入海外寫字樓物業。現時領展的海外物業，分別有位於澳洲悉尼的100Market Street 和英國倫敦的The Cabot。

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