▲ 羚邦目標Ani-One YouTube 300萬訂閱 推收費頻道Ani-One Ultra

經營動畫及電影等發行羚邦集團 （02230） 去年開設YouTube頻道Ani-One。主席及行政總裁趙小燕表示，Ani-One YouTube 頻道現時訂閱人數過百萬人，累計廣告收入達7位數，集團目標訂閱人數可升至300萬。同時，本月初推出會員收費頻道Ani-One Ultra，訂閱費用為每月20元，初期已上架幾套動畫新番，未來或計劃將電影上架。

羚邦此前宣布，向嗶哩嗶哩 （09626） 購買10部日本動畫及一部自家出品的中國動畫。趙小燕指，與嗶哩嗶哩本已合作多年，過去一直為下游客戶，現時成為上游供應商，料部份作品會先在Ani-One平台播放。她又指，中國動畫質素日益提高，公司希望可利用在亞洲的網絡，將中國動畫帶出亞洲。

對於內地加強對境外動畫審查。趙小燕指，公司對動畫會先自審，並加以剪輯，未曾有卡通因監管問題而下架，相信可處理到廣電總局的要求。

人氣動漫《咒術迴戰》近日推出了粵語配音版本。趙小燕認為，有字幕已足夠，但新增配音版本有助拉闊客群。《咒術迴戰》電影版將於今年底推出，趙小燕透露，會將其帶到香港及東南亞。

截至今年3月底止，羚邦全年盈利按年增7.3%至3860萬人，收入增6.4%至3.35億元，擬派末期息0.2仙，全年派息共0.48仙。

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編輯：袁諾曦