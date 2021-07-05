【有相睇】放盤極罕有　買家鍾情屋苑配套及開則　破頂價承接荃灣城市廣場

二手破頂潮尚未停歇，優質樓盤不乏買家高價入市。中原地產伍潔玲表示，大市持續暢旺，剛需購買力積極入市，荃灣城市廣場有單位以1,125萬元成交，創屋苑造價歷史新高。

成交單位為荃灣城市廣場A座中層1室，實用面積745平方呎，三房套房間隔，景致開揚。原叫價1,190萬元，議價後以1,125萬元成交，實用呎價15,101元。

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伍潔玲指，買家為區內換樓客，屬意屋苑位置方便，鄰近港鐵站及商場，而且開則實用，深知放盤罕有，睇樓3天迅速決定入市上址作新居。原業主則於2017年3月以850萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利275萬元，升值32%。

伍潔玲指，荃灣城市廣場提供清一色三房套房戶型，深受換樓客追捧，唯向來極少放盤，今年暫錄得5宗成交，6月錄得2宗成交。

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