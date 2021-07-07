【電動車】理想汽車證實理想ONE座椅有水銀　創辦人曾惡言批造謠（第二版）

▲ 有理想ONE車主聲稱，在車椅發現有水銀。

被視為內地新能源車三大新勢力之一的理想汽車（美：LI）捲入水銀疑雲，有理想ONE車主聲稱，在車椅發現有水銀，並上載片段於網上，展示疑似水銀珠。理想汽車周二（6日）晚上在官方微博發佈聲明表示，已將用戶座椅上的物質送到專業檢測機構檢測，確認該物質確實含有水銀。理想汽車已與用戶一同向當地公安報案。

▲ 理想汽車周二晚上發表聲明，表示經檢測後，該用戶的座椅確實含有水銀。

公司在最新聲明重申，理想汽車「不會使用、也沒有任何必要使用汞（水銀）」，更指若果在車上發現水銀的存在，必然是「外部行為造成的」。

理想汽車疑似使用水銀的消息傳出後，理想汽車創辦人兼CEO李想早前在社交平台斥「造謠」，並措詞辛辣稱：

造謠我們用水銀的人和媒體，祝願你們血液流動著汞（水銀化學名稱），腦子裡裝滿了汞。

▲ 理想汽車CEO李想在社交平台回應事件，用字辛辣

理想汽車公司早前亦有回應稱，高度重視用戶指稱車輛座椅發現疑似「水銀」的物質，正調查事件，但同時指理想ONE在產品設計、原材料選擇、生產製造、運輸以及交付環節均未使用到汞，符合《汽車禁用物質要求》（GB/T 30512-2014）及歐盟ELV等有害物質相關要求。

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理想ONE並非使用純電動技術，使用「增程式電驅動技術」技術，將燃油轉為電力輸出，以「6座SUV」格局下，產品主力定位為家庭汽車。

▲ 有車主指控理想ONE座椅發現水銀

該名理想ONE車主聲稱，把座椅拆除後，發現座椅的鋼鐵支架縫隙、板材、甚至座椅皮座間，都發現水銀痕跡，聲稱收集發發現的水銀重量，較10個溫度計裡的還多。

理想汽車今年交代數據不斷提升，最新6月交付7713輛理想ONE，按月增78%、按年增3.2倍，為單月交付新高，同月新增訂單逾1萬張，同樣是歷史新高。

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編輯：麥德銘