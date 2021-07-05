住城堡唔一定有童話般生活　屋企有10萬呎　貴族少女仍煩惱多多

香港地方小，人人都想發達買大屋住，殊不知住處太大都會令人感到煩惱。意大利19歲貴族後裔少女Ludovica Sannazzaro居住在佔地逾10萬平方呎的城堡，她近日在社交媒體Tik Tok上透露住城堡的各種生活不便，意外爆紅。

Ludovica在影片中提到，清潔是一大麻煩，因家中工人不多，她和家需親力親為打掃。城堡面積之大，有10.7萬平方呎，超過60個房間，還有酒窖、教堂等設施，室外更有27萬平方呎的花園。儘管家中有園丁打理花園，在沒有清潔工人的幫助下，打掃地方的麻煩程度仍可想而知。

除此之外，城堡太大導致電腦、手提電話常常連不上WiFi，也令Ludovica十分頭痛。她原本在美國留學，在疫情下返回意大利家中，網絡不好的狀況為她帶來困擾。另一方面，Ludovica在家中迷路的情況時有發生，她形容家裡太大，從一頭走到另一頭就像跑馬拉松般累人。

據了解，城堡Castello Sannazzaro有上千年歷史，位於意大利皮耶蒙地區（Piedmont），原本已翻新成民宿並開放予民眾租住，但因疫情而暫時停業。

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